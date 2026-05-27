「目黒記念・Ｇ２」（３１日、東京）デビュー７戦で５勝、２着１回、３着１回のウィクトルウェルスが重賞の舞台に登場。前走の大阪−ハンブルクＣは一気の距離延長のなか、長くいい脚を使って勝利をつかみ、長距離適性の高さを示した。この中間も気配は良好だ。宮田師は「休みが長くなるとトモの緩さをとるのが大変なので、このくらいのレース間隔は調整しやすいです」と状態の良さを強調。重賞初挑戦となるが、「ここでタイ