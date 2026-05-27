「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２６日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉母が仏Ｇ３勝ちのファサ（牝、父ショウケーシング、井上）は６月２０日の函館５Ｒ新馬戦（牝・芝１２００メートル）で武豊を鞍上にデビューを予定する。半姉に昨年の小倉牝馬Ｓを制したシンティレーションのいるロジクラウン（牡、父サトノクラウン、須貝）は、川田を鞍上