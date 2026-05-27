兵庫県たつの市で母と娘が殺害された事件で、市内の複数の駅の防犯カメラに容疑者の姿が映っていることが分かりました。 5月19日、たつの市の住宅で田中澄恵さん(74)と次女の千尋さん(52)が遺体で見つかった事件では、住所・職業不詳の大山賢二容疑者(42)が千尋さんに対する殺人容疑で全国に指名手配されています。 捜査関係者によりますと、事件の後、市の中心部にあるJR本竜野駅や現場に近い播磨新宮駅など、市内の複数の駅の