「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）ジョッキーなら誰もが憧れる夢の大舞台。フォルテアンジェロに騎乗する荻野極騎手（２８）＝栗東・フリー＝にとってもダービーは特別なレースだ。「騎手をやっている以上は乗りたいレース。引き続きチャンスをいただけて関係者には感謝しています」と参加できる喜びをかみしめている。今年でデビュー１１年目。２年目にＪＲＡ年間４７勝を挙げたものの、その後は伸び悩んだ。そこで活