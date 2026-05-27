日本マクドナルドはきょう27日より、「スパイシーチキンマックナゲット」と2種の新ソース「ホットチリガーリックソース」「ペッパーチーズソース」を、期間限定で販売開始。さらに、夕方5時からの夜マック限定で2種のナゲットをおトクに楽しめる「食べくらべポテナゲ大・特大」も展開する。【画像】旨辛！「スパイシーチキンマックナゲット」＆新ソース2種（詳細）「スパイシーチキンマックナゲット」は、真っ赤な色と刺激的で