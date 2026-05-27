「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）皐月賞馬ロブチェンを担当する房野助手とは、彼がかつてナムラクレセント（１１年阪神大賞典）でＧ１獲りに燃えまくっていた頃からの仲。自他ともに厳しい男で、鍛えられた体はまるでダビデ像のよう。取材中に「松浦さん、姿勢が悪いですよ！」と馬上から叱られたこともしばしば（笑）。私が美浦へ異動してからも交流は続いている。皐月賞の翌日。「これから無双します。僕はともかく