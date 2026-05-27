?悪魔仮面?ケンドー・カシンが、ＧＬＥＡＴのシングルトーナメント「Ｇ―ＣＬＡＳＳ２０２６」を準決勝で敗退した?お花畑?こと河上隆一（３７）にカツを入れた。河上は一昨年６月に鈴木裕之社長を電流爆破バットで打ち抜いて悪の道を走りＧＬＥＡＴと敵対した。その後、名前を河上?ファイヤー?隆一、河上?シャーマン?隆一と変えて悪の限りを尽くしたが今年２月に改心。今回のトーナメントで優勝し、その心意気を見せようとして