「上皇陛下ー！」「美智子さまー！」という歓声が沿道から上がるなか、上皇さまと美智子さまはお車の中から手を振り、奉迎する人々に応じられている。お車が通り過ぎると、高齢の女性が、「お元気そうでよかったわ……」と安堵した様子で話していた。5月19日、上皇ご夫妻は静養のため、葉山御用邸に入られた。26日までのご滞在であったが、お二人で穏やかな時間を過ごされていたようだ。「ご静養は昨年10月以来、約7カ月ぶりです。