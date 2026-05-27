マッサージをしてもらっている時に気持ちいい場所が微妙にずれていたら、どうにかして伝えたくなってしまうもの。そんな悩みを飼い主さんに伝える猫ちゃんの光景が絶賛されています。 粘着シートでコロコロしてくれている飼い主さんに、「ここだよ」と気持ちいい場所を教えてくれる猫ちゃんの光景は101万表示を超える話題に。 一生懸命飼い主さんに気持ちを伝えようとする猫ちゃんの姿を見た人からは、「ずっ