ガリガリに痩せ細った瀕死状態の猫さんとの出会いから、3年が経過して…？2度の命の危機を乗り越えて幸せを掴んだ猫さんの感動ストーリーが反響を呼んでいます。 注目の投稿は記事執筆時点で2.8万回再生を突破し、「運命ってあるんだな」「幸せになってくれてホント嬉しいです」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：体重わずか1.8キロ『ボロボロの体で助けを求めてきた野良猫』を保護…『3