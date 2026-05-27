ボブスタイルをアップデートするなら、がんばりすぎ感なくおしゃれに見えるバランスに仕上げたいところ。レイヤーの入れ方やカラーによって、大人らしい落ち着いた雰囲気と今っぽさを纏うことができるかも。そこで今回は、こなれて見えるボブヘアをご紹介します。垢抜けを狙うなら、ぜひ参考にしてみて。 ニュアンスウェーブのベージュボブ 赤みを抑えた明るめのベージュをベӦ