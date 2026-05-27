「会社を辞めよう」という決断は、理不尽な労働環境の積み重ねからやってくる。「社長を除くすべての従業員がどれぐらい収入を得ているのかも提示され、『この立場でもこれしかもらえないんだ……』と感じてしまいました」投稿を寄せた埼玉県の30代男性（営業／年収450万円）は、3年前に勤務していた会社での苦い記憶をこう明かす。それは「イベント会社という名ではあるものの、様々なもののレンタルを行う会社」だったという。（
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