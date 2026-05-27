休日出勤の手当や振替休日のシステムがいい加減すぎると、真面目に働く気持ちも減退する。投稿を寄せた東北地方の40代男性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収600万円）は会社の理不尽な手当の仕組みに呆れている。男性の会社は本来、土日祝日が休みだが、客の都合で週末に仕事が入ってしまったという。（文：篠原みつき）「土日出るやつは土曜が振替休日で月曜休む事になったんです」そのときの休日出勤をこう振り返る