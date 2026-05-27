職場の掃除分担は、時に大きなストレスの種になる。お互いがマナーを守って使っていればいいが、現実はそううまくはいかない。東北地方の30代男性（事務・管理）が勤める建築会社は、事務方や現場監督が仕事をする「社屋」と、作業員が材料の加工や休憩をする「工場」に分かれている。各所の掃除はそれぞれ使う人が行うルールになっているが、どうやら作業員側は共有スペースの清掃を完全にサボっているようだ。（文：篠原みつき）