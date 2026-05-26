2025年11月の排ガス規制適用に伴い、原付一種（50cc）クラスは今、大きな転換期を迎えています。原付二種をベースに出力を抑えた「新基準原付」という新しい選択肢が登場する一方で、「使い慣れた50ccの愛車をずっと大切にしたい」と考えるライダーも多いのではないでしょうか。 中でもホンダのスクーター「TODAY（トゥデイ）」は、その扱いやすさと抜群のコストパフォーマンスから、生産終了後も