セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）の一組サンドイッチ「セブン−イレブンよくばりサンド」シリーズの新商品「コロッケ＆マカロニチーズ」が5月27日に発売開始されます。【写真】えー！「よくばりサンド」シリーズ“新作”がおいしそう！話題のサンドイッチ＆スイーツも！「コロッケ＆マカロニチーズ」は、ふんわりとしたパンにコロッケとマカロニチーズを挟んだ、食べ応えのあるサンドイッチ。コロッケの食感に