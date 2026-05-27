◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―４日本ハム（２６日・甲子園）日本ハムが敵地・甲子園で阪神を下し、連敗を３でストップ。新庄剛志監督（５４）は栗山ＣＢＯ以来、球団７人目となる通算３００勝を、思い入れもある甲子園で達成した。先発の伊藤大海投手（２８）は９回７安打１３奪三振で今季初完封。リーグ単独トップの６勝目をマークした。日本ハム・伊藤は右手でグラブをたたき絶叫した。４―０の９回２死満塁。