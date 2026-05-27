２４日のオークスをジュウリョクピエロで勝利した今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝が２６日、自厩舎に“凱旋”した。メディア出演などで、この日の始発で東京から帰ってきた今村は「自分の厩舎で勝てて、ここで育ててもらって良かったです。最高の結果になりました」と白い歯をのぞかせた。レースでは冷静な判断で、外を回さず、馬群をさばいて直線一気の追い込みを決めた。「早く仕掛けて、最後止まるのだけは嫌でした