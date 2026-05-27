全国ツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）をもって活動休止する嵐の軌跡を振り返る連載「嵐メモリアル」。スポーツ報知が募集した嵐へのメッセージやアンケートは３００件を超える声が集まった。３１日に東京ドームで行われるラストライブまであと４日。今回はファンが選ぶ「嵐の名場面ベスト１０」を発表する。活動休止を発表した２０１９年１月２７日の緊急会見（「５人の絆がひしひしと伝