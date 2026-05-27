米大リーグが２６日（日本時間２７日）、１８日から２４日までの週間ＭＶＰを発表した。ア・リーグは２本塁打を含む２４打数１１安打で打率４割５分８厘をマークしたレッドソックスのＷ・コントレラス内野手。ナ・リーグは３本塁打含む２８打数１５安打の５割３分６厘で１２打点を叩き出したダイヤモンドバックスのＫ・マルテ内野手が選出された。ともに２度目の受賞となった。２試合連続７回を１失点に抑え１勝１敗（防御率１