俳優の宮世琉弥と戸塚純貴が、27日放送の日本テレビ系バラエティ『有吉の壁』（後7：00〜）に出演。「助っ人と壁を越えろ！2時間SP」と題し、「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」の2篇を放送する。宮世＆戸塚が登場するのは、「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」。壁芸人が自分のコネクションを最大限活かして、「この人なら笑いが取れる！」という助っ人とともに都内ショッ