【ニューヨーク＝木瀬武】２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比１１８・０２ドル安の５万４６１・６８ドルだった。４営業日ぶりに値下がりした。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の不透明感から、幅広い業種で売り注文が優勢となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３１２・２１ポイント高の２万６６５６・１８となり、最高値を更新した。半導体関連の銘柄が相場を