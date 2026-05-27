俳優の桃井かおり（75）が24日、Instagramを更新。「旦那様に出前」とつづった愛妻料理を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】桃井かおりの夫婦ショットや愛妻料理（複数カット）2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは顔を寄せ合うほほえましい写真や、夫の誕生日を祝って2人でホテルに泊まった様子など、仲睦まじい夫婦の姿を披露してきた。また「#