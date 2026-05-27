テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の26日放送回では、江戸時代から明治時代にかけて活躍した浮世絵師の作品が登場。衝撃の鑑定額にスタジオが歓声に沸いた【写真】“衝撃値”の鑑定額…歴史上偉人が描かれた浮世絵20年ほど前、依頼人が家の天井から隠すように置かれていた掛け軸や古書を発見。そのうちの一つが、今回“お宝”と持参した月岡芳年（1839〜1892）の「大日本名将鑑」。51枚の浮世絵には、日