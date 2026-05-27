4月17日、「春の園遊会」が赤坂御苑で行われた。天皇皇后両陛下と当日引退を発表した「りくりゅう」ペアの会話が話題にのぼったほか、各界からの招待者と和やかな雰囲気で歓談された。穏やかな晴天にも恵まれたことで、両陛下や皇族方は多くの招待者と歓談され、終了予定の時刻を大幅に上回るほどの盛り上がりだった。 園遊会では、招待者とのやりとりなどが話題になる一方、ある象徴的なシーンがある。両陛下を先頭に、皇族