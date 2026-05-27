大庭雅が自身のコラボアイテムを着用してモデル姿を披露した(C)産経新聞社フィギュアスケート女子で、今年の3月に競技生活に一区切りをつけることを報告した大庭雅が自身のインスタグラムを更新。自身のコラボアイテムを着用し、モデル姿を披露した。【写真】「めちゃめちゃ可愛い」大庭雅のモデル姿をチェック30歳の大庭はインスタで「私が全種類 着て撮影しているので、お写真がたくさん載っている各アイテムの商品ページを