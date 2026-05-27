タレントの岡田結実（26）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。夫に黙って購入して怒られたことを明かした。トークテーマは「住まいのトラブル110番」。昨年4月に一般男性との結婚を発表し、今年2月4日に第1子の出産も発表した岡田。夫婦で1LDKの部屋に住んでいたことで「収納が追いつかなくなっちゃって」と部屋に洋服などが収まらなくなった。洋服の収納は「ラックに全部かける