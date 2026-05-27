イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は26日、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスの軍事部門トップに新たに就任したオデ司令官を標的に攻撃を実施したと発表した。攻撃後のオデ氏の消息は不明。15日にイスラエル軍に殺害された前任のハダド氏に代わって1週間ほど前に就任したばかりだったとしている。中東の衛星テレビ、アルジャジーラは26日、北部ガザ市で攻撃