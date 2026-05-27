俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）の主題歌を、米津玄師が担当することが決定した。書き下ろし楽曲のタイトルは「夜鷹（よだか）」。あわせて、シリーズ最大規模の戦いを映し出す最新予告映像も解禁された。【動画】『キングダム 魂の決戦』主題歌入り最新予告本作の原作は、原泰久による同名漫画。2006年より「週刊ヤングジャンプ」で連載中で、単行本は79巻まで刊行さ