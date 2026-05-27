NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4535.00（-21.40-0.47%） 金８月限は続落。時間外取引では、米国とイランの和平合意期待を受けて買い優勢となったが、米軍が自衛目的でイランを攻撃すると、戻りを売られた。イランが米軍のドローン１機を撃墜したと発表したことも圧迫要因になった。日中取引では、ドル高や原油の下げ一服を受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS