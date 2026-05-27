NY株式26日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均50461.68（-118.02-0.23%） S＆P5007519.12（+45.65+0.61%） ナスダック26656.18（+312.21+1.19%） CME日経平均先物65605（大証終比：+465+0.71%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。序盤は上げて始まったものの下げに転じた。ただ、メモリー半導体に買いが強まり、ナスダックは大幅高。Ｓ＆Ｐ５００は最高値更新。