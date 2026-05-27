米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 4.040（-0.081） 米10年債4.489（-0.069） 米30年債5.024（-0.040） 期待インフレ率2.414（+0.005） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。米国がイラン南部のミサイル発射拠点や船舶など対象に攻撃を実施したものの、市場は冷静に見ており、和平交渉を妨げないとの期待を維持。本日は原油相場も下落し、利回り