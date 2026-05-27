ナフサ不足による“品薄不安”が広がる中、モデルでタレントの森泉が「ペットシーツを少し多めに買いたくなる」と本音を吐露。経済産業省の元官僚でエネルギー政策専門家の石川和男氏は「供給量自体は足りている」としつつ、過剰な“買いだめ心理”こそが流通の目詰まりを招いていると警鐘を鳴らした。 【TVer】「買い占めたらダメって分かってるけど…」森泉も吐露した“品薄不安”のリアル 番組では、イラン