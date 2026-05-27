W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。本日5月27日（水）、同ドラマの第7話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回第6話では、小学校の体育館が陥没する事故が発生。転落した教師と生徒を24時間以内に救出しなければならないという緊急事態に出動した桃子（