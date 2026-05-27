NHK連続テレビ小説『風、薫る』では、トレインドナースを目指すりん（見上愛）や直美（上坂樹里）に対して、もともと帝都医科附属病院で経験を積んできた看病婦たちの冷ややかな対応は一貫している。その代表格、猫背椿演じるベテラン看病婦の永田フユも見習い看護婦たちを歓迎していないどころか、棘のある言い方やそっけない態度で取りつく島もない。 参考：『風、薫る』過酷なオペナース修行がスタート