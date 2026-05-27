◎オリックス・曽谷は交流戦で立つ打席に向けて「打撃は好きなんですけど、なかなか当たらないんで…。ラストシーズン、何とか一本打ちたいです」。来季からセ・リーグでもDH制が導入されることを踏まえ、バットでもやる気です。◎西武・西口監督は、昨季まで所属していたランニング中のヤクルト・モンテルに「しっかり走れ！（2軍の）戸田まで走るか？」と愛のあるイジり。その後は「この前ヒット打ってたじゃん」と笑顔で支