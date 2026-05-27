◇交流戦DeNA1―7オリックス（2026年5月26日横浜）DeNAは16年から続いていた交流戦初戦の連勝が「9」で止まった。今季最少タイの3安打でわずか1得点。守っても先発の平良が初回に4失点し、救援陣も失点を重ねて一方的な展開になった。相川監督は「相手からしたら理想の形でやられてしまった。状態が悪いから勝てませんでは上にはいけない」と厳しい表情を見せた。筒香が体調不良で欠場。今後の試合出場については状況を