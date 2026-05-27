◇BリーグCS決勝第3戦長崎72−64琉球（2026年5月26日）2戦先勝方式の最終第3戦が行われ、長崎（西地区1位）が琉球（ワイルドカード）を72―64で破って2勝1敗とし、初のリーグ制覇を成し遂げた。14得点をマークした21年東京、24年パリ五輪日本代表の馬場雄大（30）を中心に主導権を掌握。参入5季目のチャンピオンシップ初挑戦で一気に頂点に上り詰めた。先勝した琉球は2連敗で3季ぶり2度目の頂点を逃した。来季からリーグは最