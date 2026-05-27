◇交流戦巨人3―8ソフトバンク（2026年5月26日東京D）阿部監督の辞任という緊急事態。巨人は交流戦初戦を必死に戦ったが、8失点が響いて5連敗に沈んだ。初采配の橋上監督代行は「心配はあったけど、選手の表情を見る感じでは試合に集中しているのは受け取れた」と振り返った。試合前、橋上監督代行は「どんな状況下でも全力を尽くして目の前の試合を戦おう」と呼びかけた。三塁コーチだった川相ディフェンスチーフコーチ