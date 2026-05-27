瀬古は初のW杯に向け「誰しもが“緊張する”と言うんですけど、その中でも思い切ってプレーできたら」と闘志を高めた。森保監督はボランチで起用する可能性も示唆。所属クラブで経験済みの万能DFは「チームのためになるなら全力でやりたい」と見据えた。15日のメンバー発表の瞬間は「寝てました」と告白。「やり尽くした感があったので、これで選ばれなかったら仕方ないという気持ちでいた」と心のゆとりを明かした。