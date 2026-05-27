昨年フジテレビ系ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」の生徒役で脚光を浴びた女優の南琴奈（19）にネクストブレークの兆しだ。同作で「あの透明感のある美女は誰？」と注目を集め、その後に主演作「夜勤事件」や「ミーツ・ザ・ワールド」など出演映画が4作続けて公開。高校生、キャバクラ嬢、コンビニアルバイトなど多彩に演じてきた。映像関係者から「役への解像度が高い」と高く評される裏に“事なかれにしない主義