ジュエリーブランド「プラウ（PLOW）」がゴールドジュエリーのオーダーイベントをデ・プレ（DES PRÉS）丸の内で開催する。期間は5月27日から6月7日まで。【画像をもっと見る】プラウはデザイナーの武川絵による日本のジュエリーブランド。同氏は2000年に武蔵野美術大学造形学部を卒業後、パリで制作活動を開始。2005年にパリのジュエリー専門学校AFEDAPを主席で卒業した。同ブランドのジュエリーは、つけていることを忘れ