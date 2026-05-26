「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、プエルトリコ出身のアーティスト バッド・バニー（Bad Bunny）とのコラボレーションシューズ「バレリーナ（Ballerina）」の新色として、ビビッドレッド カラーを発売する。5月30日15時30分までCONFIRMEDアプリ、アディダスアプリで抽選販売のエントリーを受け付けており、5月30日からアディダス オリジナルス フラッグシップ ストア 原宿、アディダ