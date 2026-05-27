◇交流戦西武2―1ヤクルト（2026年5月26日神宮）西武の平良が7回1死まで無安打投球を見せるなど8回2安打無失点、9奪三振の力投を見せた。4勝目はならなかったが、防御率はリーグトップの0・68とし「（4回に）四死球を3つ出してしまった点は反省点ですが、それ以外はまとまった投球ができていた」と納得の表情。6回には松本健から9年目でプロ初安打となる右前打もマークし「打撃に関しては相手投手の動画を長い時間見る