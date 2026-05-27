◇交流戦楽天0―1中日（2026年5月26日バンテリンD）楽天・荘司は7回1失点の好投も実らず5敗目。5試合を残して5月の負け越しが決まった。2回先頭の細川にスプリットを左翼席へ被弾。「ちょっと引っかかった。完全にコントロールミスです」と唯一の失点を悔やんだ。三木監督も「ピンチをつくってもしっかりと次の点をやらないで、いいピッチングだった」と称えた。打線がマラーに8回5安打に封じられるなど今季7度目の零