◇交流戦西武2―1ヤクルト（2026年5月26日神宮）2年分の思いを込めて、もつれたゲームに決着をつけた。1―1の延長11回1死二塁で打席に向かう西武・渡部は来日17試合連続無失点のキハダに対峙（たいじ）して気後れはなかった。「真っすぐに自信を持った投手。真っすぐに重きを置いて狙っていった」。カウント1―2からの4球目。外角高めの直球を迷わずに振り抜いた。打球は右翼フェンスにワンバウンドで当たる。二塁走者の