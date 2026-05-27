■ポスプラ 205円(+50円、+32.3％) ストップ高 ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ [東証Ｇ]がストップ高。同社は25日の取引終了後、第三者割当増資を決議したと発表した。筆頭株主のサイブリッジ合同会社（東京都品川区）を割当予定先として新たに209万8000株を1株143円で発行するほか、新株予約権も発行し同社に割り当てる。調達した資金の活用による事業の再成長を期待した買いが入ったようだ。ポスプラは手取り概算で最大約9億円を