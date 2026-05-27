◇BリーグCS決勝第3戦琉球64−72長崎（2026年5月26日）琉球は5年連続となった決勝の舞台は終盤の追い上げ及ばず、22〜23年以来3季ぶりの優勝はならなかった。第3Qにガードの岸本やカークを中心に攻め、一気に詰めたが13点差をつけられた前半が明暗を分けた。日本代表指揮官を兼ねる桶谷監督は「マジックはなく、自分たちの方法でプレーすれば大丈夫」と呼びかけて戦ったが、ワイルドカードからの挑戦が終わった。