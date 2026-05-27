◇交流戦ロッテ3―1広島（2026年5月26日マツダ）ロッテ・八木が29歳の誕生日にリーグ2位に並ぶ5勝目を手にした。0―1の7回に2番手で登板して3者凡退に抑えると、打線が直後の8回に3点を奪って逆転した。山口の右前適時打で追いつき、2死二、三塁から代打・ソトが決勝二塁打。打ち取られた飛球が一塁手、二塁手、右翼手の間に落ちた。最高のバースデープレゼントに「ほんまついてます。あかんかもなと思ったけど、フライ