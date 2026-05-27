巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日夜に現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。阿部監督は朝に山口寿一オーナー（69）と面会して辞任を申し入れ、受理された。シーズン途中の退任（選手兼任を除く）は球団創設92年で初の事態。会見では涙を浮かべて謝罪した。現役監督のシーズン中の現行犯逮捕という衝撃のニュースから一夜明け、92年の歴史を誇る伝統球団の監督の辞任が決まった